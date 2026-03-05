Inscription
Des pages prédécoupées à assembler pour créer des... Bouquets en papier

Prudence Rogers

Lancez-vous dans la réalisation de merveilleux bouquets en papier qui raviront votre intérieur ! Composez facilement de splendides bouquets de fleurs – des tiges jusqu'aux pétales – grâce aux indications détaillées et aux pages prédécoupées contenues dans cet ouvrage. Découvrez comment confectionner une collection de fleurs (pivoine, rose, dahlia, anémone...), ainsi que de magnifiques feuillages pour agrémenter votre bouquet. Les instructions décrites étape par étape vous permettront de réaliser facilement les différents éléments de votre composition florale afin de créer un élégant bouquet en papier, à exposer chez vous ou à offrir. Découpez, assemblez, collez... et laissez le résultat vous émerveiller !

Par Prudence Rogers
Chez Le Temps Apprivoisé (LTA)

Auteur

Prudence Rogers

Editeur

Le Temps Apprivoisé (LTA)

Genre

Travail du papier

Des pages prédécoupées à assembler pour créer des... Bouquets en papier

Prudence Rogers trad. Hélène Arnaud

Paru le 05/03/2026

128 pages

Le Temps Apprivoisé (LTA)

22,90 €

9782299005058
© Notice établie par ORB
