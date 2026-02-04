Il ne jure que par le contrôle. Elle mène sa vie selon les astres. Et aucun des deux n'était prêt à ce que le destin s'en mêle. James Carter, rédacteur en chef redouté, dirige son magazine avec une discipline de fer. Froideur, exigence, contrôle absolu : rien ne doit troubler son empire. Jusqu'au jour où débarque Tessa Jones, alias Cosmic Girl, astrologue rebelle et mère célibataire déterminée, bien décidée à imposer sa vision. Il veut l'écarter. Elle refuse de plier. Entre affrontements et joutes verbales, l'attirance devient explosive.