Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Cosmic girl

Mylène B.P.

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il ne jure que par le contrôle. Elle mène sa vie selon les astres. Et aucun des deux n'était prêt à ce que le destin s'en mêle. James Carter, rédacteur en chef redouté, dirige son magazine avec une discipline de fer. Froideur, exigence, contrôle absolu : rien ne doit troubler son empire. Jusqu'au jour où débarque Tessa Jones, alias Cosmic Girl, astrologue rebelle et mère célibataire déterminée, bien décidée à imposer sa vision. Il veut l'écarter. Elle refuse de plier. Entre affrontements et joutes verbales, l'attirance devient explosive.

Par Mylène B.P.
Chez Butterfly éditions

|

Auteur

Mylène B.P.

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cosmic girl par Mylène B.P.

Commenter ce livre

 

Cosmic girl

Mylène B.P.

Paru le 04/02/2026

450 pages

Butterfly éditions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376529866
9782376529866
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.