Les chemins écarquillés

Aurélien Blanchard

Habitué des petits boulots, des basses besognes et des aller-retours en prison, Braque se voit confier une étrange mission. Il doit escorter, chez un éminent zoologue, une étrange créature. Chose laide et silencieuse aux grands yeux tristes, à mi-chemin entre le tamanoir et un adolescent humain mâle, la créature se déplace tantôt à quatre-pattes et tantôt debout, se refusant à toute classification taxonomique. Il lui donnera un nom : Victor. Braque aime le silence, et Victor le lui rend bien. Mais la créature gêne et dérange. Pire : elle est traquée. Ensemble, ils s'embarquent dans une cavale un pays désolé, où tout semble s'effacer lentement, et rencontrent deux jeunes sympathiques avec qui ils décident de rejoindre la mer et ses rivages, en marge du monde qui s'effondre. Dans cette fuite en avant, Braque embrasse l'altérité et apprend bientôt à prendre soin des autres, et de lui.

Par Aurélien Blanchard
Chez Christian Bourgois Editeur

Auteur

Aurélien Blanchard

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Littérature française

Les chemins écarquillés

Aurélien Blanchard

Paru le 05/03/2026

160 pages

Christian Bourgois Editeur

17,00 €

Scannez le code barre 9782267059410
9782267059410
© Notice établie par ORB
