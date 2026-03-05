Les chemins écarquillés

Habitué des petits boulots, des basses besognes et des aller-retours en prison, Braque se voit confier une étrange mission. Il doit escorter, chez un éminent zoologue, une étrange créature. Chose laide et silencieuse aux grands yeux tristes, à mi-chemin entre le tamanoir et un adolescent humain mâle, la créature se déplace tantôt à quatre-pattes et tantôt debout, se refusant à toute classification taxonomique. Il lui donnera un nom : Victor. Braque aime le silence, et Victor le lui rend bien. Mais la créature gêne et dérange. Pire : elle est traquée. Ensemble, ils s'embarquent dans une cavale un pays désolé, où tout semble s'effacer lentement, et rencontrent deux jeunes sympathiques avec qui ils décident de rejoindre la mer et ses rivages, en marge du monde qui s'effondre. Dans cette fuite en avant, Braque embrasse l'altérité et apprend bientôt à prendre soin des autres, et de lui.