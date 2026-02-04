Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Xavier Mascaró

Julie Chaizemartin, Anne McDowall

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gardiens, Bisons, Barques, Protecteurs et Hommes qui marchent : les sculptures monumentales de Xavier Mascaro (né en 1956) traversent les continents comme les époques. Du Mexique à La Havane, de la Saatchi Gallery de Londres au jardin du Palais-Royal à Paris, elles interpellent par la délicatesse de leur structure de fonte ajourée. Massives, elles semblent pourtant prêtes à se mettre en marche, archétypes témoignant avec puissance et poésie du passage du temps et des peuples sur Terre. Partagé aujourd'hui entre le Mexique et l'Espagne, Xavier Mascaro revient dans cette monographie sur ses dix dernières années de travail. A travers une centaine de photographies de ses oeuvres, un texte et un entretien avec la journaliste et critique d'art Julie Chaizemartin, il partage sa vision créative et ses réflexions sur le temps et les figures qui façonnent son univers.

Par Julie Chaizemartin, Anne McDowall
Chez Skira

|

Auteur

Julie Chaizemartin, Anne McDowall

Editeur

Skira

Genre

Sculpteurs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Xavier Mascaró par Julie Chaizemartin, Anne McDowall

Commenter ce livre

 

Xavier Mascaró

Julie Chaizemartin

Paru le 04/02/2026

176 pages

Skira

42,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370742933
9782370742933
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.