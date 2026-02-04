Xavier Mascaró

Gardiens, Bisons, Barques, Protecteurs et Hommes qui marchent : les sculptures monumentales de Xavier Mascaro (né en 1956) traversent les continents comme les époques. Du Mexique à La Havane, de la Saatchi Gallery de Londres au jardin du Palais-Royal à Paris, elles interpellent par la délicatesse de leur structure de fonte ajourée. Massives, elles semblent pourtant prêtes à se mettre en marche, archétypes témoignant avec puissance et poésie du passage du temps et des peuples sur Terre. Partagé aujourd'hui entre le Mexique et l'Espagne, Xavier Mascaro revient dans cette monographie sur ses dix dernières années de travail. A travers une centaine de photographies de ses oeuvres, un texte et un entretien avec la journaliste et critique d'art Julie Chaizemartin, il partage sa vision créative et ses réflexions sur le temps et les figures qui façonnent son univers.