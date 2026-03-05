Et nos rêves dansent sur la rivière

Une fresque dense et romanesque portée par trois héroïnes qui raconte l'épopée méconnue des pionniers français du Texas, de 1842 à 1895 Des Alsaciens fuyant une vie de misère ont répondu à l'appel d'un certain Henri Castro afin de fonder une colonie au Texas. Embarquant au Havre ou à Anvers, ils sont arrivés à Galveston avant d'entreprendre un périlleux voyage en chariot puis de s'installer sur leurs terres. Ces pionniers ont bâti un village, Castroville, tout en luttant contre les Indiens dont ils ignoraient auparavant l'existence... Trois héroïnes, Joséphine, Clara et Hansy, et un héros, Gaétan. Ce dernier, normand, réussit grâce à un pécule mal acquis à construire un ranch et à devenir l'un des propriétaires terriens et éleveurs les plus en vue. Sa jumelle, Joséphine, est bientôt enlevée par une tribu comanche dont elle épousera un des chefs... Mais un secret resté en France, cause principale de son départ, resurgit alors, semant le doute et provoquant des remous dans la famille.