Santé, à vous de jouer !

Pour chaque situation du quotidien, le Dr Michel Cymes propose des conseils concrets et des gestes simples à appliquer sans plus attendre pour entretenir son capital santé et sa longévité. Michel Cymes revient avec une nouvelle ordonnance pour vivre mieux, plus longtemps - ; et surtout en meilleure santé. Stress, sommeil, alimentation, sédentarité, relations, prévention... A chaque situation du quotidien, le docteur Michel Cymès propose des conseils clairs, des gestes simples et immédiatement applicables pour préserver et renforcer votre capital santé, sans culpabilité ni discours anxiogène. Découvrez ce que vous pouvez faire concrètement, pour favoriser votre bien-être et votre longévité. Un guide accessible, utile et positif pour reprendre soin de soi, jour après jour.