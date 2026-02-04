Grand reporter, Marc Riboud (1923-2016) obtient en 1953 sa première publication dans le magazine Life pour la photographie d'un peintre de la tour Eiffel. Sur l'invitation d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa, il rentre à l'agence Magnum dans la foulée. Il parcourt alors de nombreux pays, dont l'Inde, la Chine et l'URSS, couvre l'indépendance de l'Algérie et de l'Afrique subsaharienne. Il se rend au Sud ainsi qu'au Nord du Vietnam, où il est l'un des rares photographes à pouvoir entrer. Dans les années 1980, il retourne régulièrement en Orient et en Extrême-Orient. Etranger à la recherche de l'événement, il attend que la vérité monte "à la surface des choses".