Un nouvel espoir

Entre amours perdues et secrets de famille, de la Seconde Guerre mondiale aux années 1990, Anne Jacobs nous entraîne dans le dernier tome de sa trilogie phénomène au coeur des tourmentes du XXe siècle. Allemagne, 1995 . La paix semble enfin revenue au manoir de Dranitz. Franziska est heureuse d'avoir retrouvé les lieux de son enfance et son grand amour Walter. Secondée par sa petite-fille, Jenny, elle travaille dur à la rénovation du vieux domaine pour le transformer en hôtel et lui assurer un avenir prospère. Malheureusement le rêve de Franziska est vite compromis : le restaurant récemment ouvert n'attire pas beaucoup de clients et les travaux sont brusquement arrêtés en raison d'une terrible découverte dans la cave. Alors que Franziska craint qu'un secret familial ne ressurgisse, la menace de perdre une nouvelle fois son domaine commence à la hanter. Pourra-t-elle se libérer des fantômes du passé ? De la Seconde Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin et aux années de réunification, Anne Jacobs clôt une saga inoubliable digne de La Villa aux étoffes . Traduit de l'allemand par Corinna Gepner