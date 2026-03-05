Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Un nouvel espoir

Anne Jacobs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre amours perdues et secrets de famille, de la Seconde Guerre mondiale aux années 1990, Anne Jacobs nous entraîne dans le dernier tome de sa trilogie phénomène au coeur des tourmentes du XXe siècle. Allemagne, 1995 . La paix semble enfin revenue au manoir de Dranitz. Franziska est heureuse d'avoir retrouvé les lieux de son enfance et son grand amour Walter. Secondée par sa petite-fille, Jenny, elle travaille dur à la rénovation du vieux domaine pour le transformer en hôtel et lui assurer un avenir prospère. Malheureusement le rêve de Franziska est vite compromis : le restaurant récemment ouvert n'attire pas beaucoup de clients et les travaux sont brusquement arrêtés en raison d'une terrible découverte dans la cave. Alors que Franziska craint qu'un secret familial ne ressurgisse, la menace de perdre une nouvelle fois son domaine commence à la hanter. Pourra-t-elle se libérer des fantômes du passé ? De la Seconde Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin et aux années de réunification, Anne Jacobs clôt une saga inoubliable digne de La Villa aux étoffes . Traduit de l'allemand par Corinna Gepner

Par Anne Jacobs
Chez 10/18

|

Auteur

Anne Jacobs

Editeur

10/18

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un nouvel espoir par Anne Jacobs

Commenter ce livre

 

Un nouvel espoir

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner

Paru le 05/03/2026

552 pages

10/18

10,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264086006
9782264086006
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.