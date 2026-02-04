Chérif et May rentrent à Casablanca après de brillantes études et plusieurs années d'engagement professionnel à Paris. Mais ce qui s'annonçait comme une renaissance symbolique pour leur couple et leur famille va peu à peu se transformer en un déchirement irréversible. D'un côté : Chérif, amené à participer en tant qu'architecte à un projet qui vise à reloger les habitants d'un bidonville proche de la mer à des kilomètres du centre-ville. De l'autre : May, historienne engagée, indignée par ce projet prétendument philanthrope et qui tente à sa façon de donner la parole à ceux du "recasement". "Casablanca Circus" est un observatoire sensible des liens amoureux et familiaux au sein d'un monde patriarcal. Au portrait tout en empathie mais lucide et implacable du masculin, Yasmine Chami ajoute avec détermination une remise en question des pouvoirs en place dans son pays.