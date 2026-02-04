Inscription
#Roman francophone

Casablanca Circus

Yasmine Chami

Chérif et May rentrent à Casablanca après de brillantes études et plusieurs années d'engagement professionnel à Paris. Mais ce qui s'annonçait comme une renaissance symbolique pour leur couple et leur famille va peu à peu se transformer en un déchirement irréversible. D'un côté : Chérif, amené à participer en tant qu'architecte à un projet qui vise à reloger les habitants d'un bidonville proche de la mer à des kilomètres du centre-ville. De l'autre : May, historienne engagée, indignée par ce projet prétendument philanthrope et qui tente à sa façon de donner la parole à ceux du "recasement". "Casablanca Circus" est un observatoire sensible des liens amoureux et familiaux au sein d'un monde patriarcal. Au portrait tout en empathie mais lucide et implacable du masculin, Yasmine Chami ajoute avec détermination une remise en question des pouvoirs en place dans son pays.

Par Yasmine Chami
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Yasmine Chami

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Casablanca Circus

Yasmine Chami

Paru le 04/02/2026

195 pages

Actes Sud Editions

7,90 €

9782330215750
