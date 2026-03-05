Inscription
#Essais

La méthode yogist pour soulager les maux des écrans

Anne-Charlotte Vuccino

ActuaLitté
+ de 50 exercices contre le stress, le mal de dos, la fatigue oculaire... Ordinateur, téléphone, tablette... Nous passons en moyenne plus de neuf heures par jour devant des écrans, au travail, en visio, dans les transports, le soir sur le canapé devant une série ou une appli de shopping. Cette hyperconnexion n'est pas sans conséquences. Elle altère notre attention, dérègle notre sommeil, nous ancre dans des mauvaises postures et, petit à petit, mine aussi bien notre santé physique que mentale. Méthode de bien-être au travail n° 1 en France, Yogist propose de compenser les méfaits des tensions en tout genre grâce à des microgestes ultra rapides, simples et accessibles, à faire au bureau ou chez vous. Pour vivre avec les écrans sans perdre votre santé ni votre bien-être en route ! + DE 50 EXERCICES illustrés pas à pas : pour l'esprit : luttez contre le stress, l'épuisement, l'anxiété, les problèmes de concentration, le sentiment de saturation... pour le corps : zone par zone, soulagez les maux de dos, les douleurs cervicales, la fatigue oculaire, les tendinites...

La méthode yogist pour soulager les maux des écrans

Anne-Charlotte Vuccino

Paru le 05/03/2026

224 pages

Solar

19,90 €

9782263193354
