Stéphane Vanderhaeghe, Ed Park

En 1919, des patriotes coréens dispersés à travers le monde établissent le Gouvernement provisoire de Corée pour protester contre l'occupation japonaise. Essentiellement symbolique, ce gouvernement en exil est officiellement dissous après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre civile éclate, entraînant la tragique division entre le Nord et le Sud qui perdure encore de nos jours. Près d'un siècle plus tard, Soon Sheen, écrivain employé d'une multinationale technologique à New York, découvre un mystérieux manuscrit relatant une étrange histoire : et si le GPC existait toujours, oeuvrant inlassablement à la réunification de la Corée et tirant secrètement les ficelles del'histoire contemporaine ? A travers trois récits parallèles - celui de Soon Sheen, celui du mystérieux manuscrit, et celui d'un vétéran de la guerre de Corée auteur de SF -, Ed Park signe une véritable master class littéraire où se mêlent histoire, fiction et culture pop. Fresque paranoïaque et ludique à la croisée du roman d'espionnage, de la satire technologique et de la science-fiction, 2333 a été finaliste du Pulitzer en 2024 et a remporté le Los Angeles Times Book Prize.

Par Stéphane Vanderhaeghe, Ed Park
Chez Actes Sud Editions

Stéphane Vanderhaeghe, Ed Park

Actes Sud Editions

Science-fiction

Ed Park trad. Stéphane Vanderhaeghe

Paru le 04/02/2026

608 pages

Actes Sud Editions

24,50 €

9782330215460
