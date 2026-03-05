Inscription
#Essais

La guerre civile n'aura pas lieu

Nicolas Prissette, Emmanuel Rivière

L'enquête de grande ampleur sur la France d'aujourd'hui, qui démonte les clichés. Immigration, islam, insécurité, école, écologie, " wokisme " ... La France serait au bord de l'implosion. La vision d'un pays déchiré s'est imposée sur les plateaux télé, elle irrigue le débat politique. Thèse majeure de l'extrême droite, elle a gagné la droite, le centre et parfois la gauche. Elle est partagée par l'opinion. Pourtant, elle est fausse. La France n'est pas archipelisée, elle n'est pas au bord de la guerre civile ni en voie de décivilisation. Passant au crible les discours politiques, l'état du pays et les enquêtes d'opinion, les auteurs montrent que les arguments du chaos sont trompeurs et manipulatoires. Que la réalité est souvent aux antipodes du débat public. Et que les Français se retrouvent fréquemment autour des mêmes valeurs positives... et des mêmes attentes insatisfaites. Cette plongée dans l'âme du pays offre un panorama de la France beaucoup plus conforme au réel, honnête et respectueux des enjeux véritables auxquels nous sommes confrontés. Une vision qui permet de penser l'avenir en conscience, loin du tableau décliniste qui mine le moral et sape la confiance.

Par Nicolas Prissette, Emmanuel Rivière
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Nicolas Prissette, Emmanuel Rivière

Editeur

Robert Laffont

Genre

Sciences politiques

La guerre civile n'aura pas lieu

Nicolas Prissette, Emmanuel Rivière

Paru le 05/03/2026

300 pages

Robert Laffont

20,90 €

9782221281741
