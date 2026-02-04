Les cerisiers fleurissent aussi la nuit

"Sur le sentier tapissé de neige, je me fais une promesse : jusqu'à mon dernier souffle, je transmettrai la mémoire du passé. Pour qu'il ne se reproduise jamais". Japon, 1993. Ce matin-là, à l'hôpital de Kyoto, Yuna ne s'attendait pas à recevoir comme première patiente sa soeur Ama, qu'elle n'a pas vue depuis plus de trente ans. Ama a besoin d'une greffe d'un parent proche en urgence. Mais, alors que Yuna cherche un donneur compatible, une nouvelle révélation vient tout bouleverser : Ama a été adoptée. Pour la sauver, Yuna part sur les traces de sa famille biologique dans l'ancienne Mandchourie. Dans sa quête, elle est loin de se douter qu'elle va déterrer l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. De la Chine occupée par le Japon en 1944 aux ruelles de Kyoto et aux montagnes enneigées des Alpes japonaises, Garance Solveg nous emporte au coeur d'une fresque familiale d'une étoffe extraordinaire.