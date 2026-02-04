Inscription
#Imaginaire

Les indignes

Agustina Bazterrica, Margot Nguyen Béraud

Au sein de la Maison de la Sororité Sacrée, le quotidien des "indignes" est rigoureusement réglé par la menace du fouet dont use la redoutable Soeur Supérieure. Pétries de méfiance et de jalousie, elles espèrent toutes être l'heureuse élue qui rejoindra les "Illuminées". L'une d'elles tient en secret un journal dans lequel elle s'épanche nuit après nuit, au péril de sa vie. Un jour, elle découvre dans l'enceinte de l'ancien monastère une errante aux abois, qu'elle aide à intégrer la communauté. Alors qu'un lien étroit se noue entre les deux jeunes filles, il apparaît vite que Lucía est spéciale. Et que son arrivée apporte enfin une lueur d'espoir dans un monde de ténèbres.

Par Agustina Bazterrica, Margot Nguyen Béraud
Chez J'ai lu

Auteur

Agustina Bazterrica, Margot Nguyen Béraud

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

Les indignes

Agustina Bazterrica trad. Margot Nguyen Béraud

Paru le 04/02/2026

224 pages

J'ai lu

8,00 €

9782290428221
