Pour l'amour d'un soldat

Beaucoup de gens semblent en vouloir au capitaine Garrett Sinclair, comte de Kendall, qui est rentré blessé en Angleterre après s'être illustré sur le champ de bataille. Mais il ne pensait pas que certains en auraient après sa vie ! Ce soir-là, en sortant d'un club de jeu, il échappe de peu à la mort grâce à la mise en garde d'Alex Daniels, un jeune homme malingre. Dans l'assaut, Alex est assommé, et sa perruque arrachée dévoile... une cascade de boucles blondes ! Car Alex s'appelle en réalité Alexandra, et avec elle Garrett n'est pas au bout de ses surprises...