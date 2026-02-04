Inscription
#Roman francophone

Deux grands hommes et demi

Diadié Dembélé

Manthia et Toko sont originaires du même village au Mali. A la vingtaine, face à une récolte infructueuse, ils n'ont d'autre choix que de rejoindre la capitale, Bamako. Mais en 1991, les troubles politiques et sociaux les poussent à nouveau à partir. En France, cette fois. C'est Manthia qui raconte leurs histoires depuis un centre de rétention administrative. En espérant obtenir des papiers, il se confie à son avocat par l'intermédiaire d'un traducteur. Mais celui-ci l'interrompt souvent. Cherche-t-il le mot juste ou veut-il le contraindre à un autre discours ?

Par Diadié Dembélé
Chez J'ai lu

|

Auteur

Diadié Dembélé

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Deux grands hommes et demi

Diadié Dembélé

Paru le 04/02/2026

224 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290406809
