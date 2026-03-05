Mathématiques 1re Specialité

Les Annales ABC du Bac pour préparer la nouvelle épreuve anticipée de Mathématiques en Première du Bac 2026 : entraînement intensif, méthodes claires et 350 QCM pour booster ses automatismes. > sujets de l'épreuve de spécialité , pour les élèves ayant choisi la spécialité Mathématiques. Sujets corrigés et commentés > Un ouvrage pensé pour maximiser la réussite au Bac Conçu pour accompagner les lycéens vers l' épreuve anticipée de juin 2026 , ce livre propose une préparation complète, conforme aux attentes de la nouvelle épreuve. Chaque chapitre cible les automatismes essentiels , pour permettre aux élèves d'acquérir les bons réflexes et de maîtriser rapidement les compétences évaluées. - 3 sujets complets corrigés pour préparer l'épreuve en conditions réelles - Tous les automatismes expliqués - 350 QCM d'entraînement, couvrant l'ensemble du programme - Des aides pas à pas et la méthode en contexte - Des fiches pour retenir l'essentiel > Une organisation claire, parfaite pour les révisions : - par thème - par automatisme - par type d'exercice - ou via un entraînement global L'ouvrage s'adapte ainsi aussi bien aux révisions intensives qu'au travail régulier toute l'année.