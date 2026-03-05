Inscription
Mathématiques 1re Specialité

Julien Besson, Isabelle Lericque, Luis Mateus, Joël Ternoy

Les Annales ABC du Bac pour préparer la nouvelle épreuve anticipée de Mathématiques en Première du Bac 2026 : entraînement intensif, méthodes claires et 350 QCM pour booster ses automatismes. > sujets de l'épreuve de spécialité , pour les élèves ayant choisi la spécialité Mathématiques. Sujets corrigés et commentés > Un ouvrage pensé pour maximiser la réussite au Bac Conçu pour accompagner les lycéens vers l' épreuve anticipée de juin 2026 , ce livre propose une préparation complète, conforme aux attentes de la nouvelle épreuve. Chaque chapitre cible les automatismes essentiels , pour permettre aux élèves d'acquérir les bons réflexes et de maîtriser rapidement les compétences évaluées. - 3 sujets complets corrigés pour préparer l'épreuve en conditions réelles - Tous les automatismes expliqués - 350 QCM d'entraînement, couvrant l'ensemble du programme - Des aides pas à pas et la méthode en contexte - Des fiches pour retenir l'essentiel > Une organisation claire, parfaite pour les révisions : - par thème - par automatisme - par type d'exercice - ou via un entraînement global L'ouvrage s'adapte ainsi aussi bien aux révisions intensives qu'au travail régulier toute l'année.

Mathématiques 1re Specialité

Julien Besson, Isabelle Lericque, Luis Mateus, Joël Ternoy

Paru le 05/03/2026

136 pages

Nathan

8,90 €

9782095064761
