#Album jeunesse

Les veilleurs de rêves

Rose-Marie Vassallo, Deborah Marcero

ActuaLitté
Llewellyn le lapin est un grand rêveur. Avec ses deux amis, il rassemble et partage ses espoirs et ses rêves dans des bocaux. Certains rêves sont petits : apprendre à faire du patin à glace, jouer dans la pièce de théâtre de l'école... D'autres sont grands : aller sur la lune, devenir danseur de ballet ou photographe animalier. Bientôt la collection de souhaits pour l'avenir devient énorme et remplit la forêt... pile quand le vent se lève, le ciel se couvre, la pluie tombe... Une tempête arrive et détruit toute la collection de voeux. Llewellyn et ses amis s'interrogent : à quoi bon rêver si tout peut être perdu ?

Par Rose-Marie Vassallo, Deborah Marcero
Chez Editions Didier

|

Auteur

Rose-Marie Vassallo, Deborah Marcero

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Retrouver tous les articles sur Les veilleurs de rêves par Rose-Marie Vassallo, Deborah Marcero

Commenter ce livre

 

Les veilleurs de rêves

Deborah Marcero trad. Rose-Marie Vassallo

Paru le 04/02/2026

40 pages

Editions Didier

13,90 €

ActuaLitté
9782278133000
© Notice établie par ORB
