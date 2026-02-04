Les veilleurs de rêves

Llewellyn le lapin est un grand rêveur. Avec ses deux amis, il rassemble et partage ses espoirs et ses rêves dans des bocaux. Certains rêves sont petits : apprendre à faire du patin à glace, jouer dans la pièce de théâtre de l'école... D'autres sont grands : aller sur la lune, devenir danseur de ballet ou photographe animalier. Bientôt la collection de souhaits pour l'avenir devient énorme et remplit la forêt... pile quand le vent se lève, le ciel se couvre, la pluie tombe... Une tempête arrive et détruit toute la collection de voeux. Llewellyn et ses amis s'interrogent : à quoi bon rêver si tout peut être perdu ?