Le langage secret des fleurs

Je t'aime un peu, beaucoup, passionnement... Depuis des millénaires, les fleurs parlent un langage universel que seuls les coeurs attentifs savent décoder. Dans ce livre de coloriage raffiné, quarante-six illustrations d'exception de l'artiste Stratten Peterson vous invitent à explorer les messages secrets cachés derrière chaque pétale, chaque tige, chaque bouton. De la rose passionnée qui chuchote "je t'aime" à la violette timide qui murmure sa fidélité, chaque plante raconte une histoire millénaire à travers les cultures et les époques. Inspirées des plus belles gravures botaniques traditionnelles, ces compositions élégantes transforment votre séance de coloriage en voyage poétique au coeur de la symbolique florale. Entre vos crayons et ces dessins délicats naît une méditation créative où art, nature et histoire se mêlent pour créer votre propre jardin secret sur papier. Pour les amoureux de botanique et d'art-thérapie, un voyage créatif sophistiqué qui révèle la poésie cachée de chaque fleur.