Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Le langage secret des fleurs

Stratten Peterson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Je t'aime un peu, beaucoup, passionnement... Depuis des millénaires, les fleurs parlent un langage universel que seuls les coeurs attentifs savent décoder. Dans ce livre de coloriage raffiné, quarante-six illustrations d'exception de l'artiste Stratten Peterson vous invitent à explorer les messages secrets cachés derrière chaque pétale, chaque tige, chaque bouton. De la rose passionnée qui chuchote "je t'aime" à la violette timide qui murmure sa fidélité, chaque plante raconte une histoire millénaire à travers les cultures et les époques. Inspirées des plus belles gravures botaniques traditionnelles, ces compositions élégantes transforment votre séance de coloriage en voyage poétique au coeur de la symbolique florale. Entre vos crayons et ces dessins délicats naît une méditation créative où art, nature et histoire se mêlent pour créer votre propre jardin secret sur papier. Pour les amoureux de botanique et d'art-thérapie, un voyage créatif sophistiqué qui révèle la poésie cachée de chaque fleur.

Par Stratten Peterson
Chez Nathan

|

Auteur

Stratten Peterson

Editeur

Nathan

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le langage secret des fleurs par Stratten Peterson

Commenter ce livre

 

Le langage secret des fleurs

Stratten Peterson

Paru le 05/03/2026

96 pages

Nathan

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095062507
9782095062507
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.