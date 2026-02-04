Inscription
#Polar

Coup de grâce

Caroline Berg, Stefan Ahnhem

ActuaLitté
C'est un maître chanteur, un homme brutal, un violeur. Il a marché sur des cadavres pour arriver au sommet. Il s'appelle Kim Sleizner et il est à la tête de la police criminelle de Copenhague. Dans l'ombre, l'inspectrice Dunja Hougaard mène l'enquête sur celui qui fut son ancien supérieur. Depuis des mois, elle et son équipe rassemblent des preuves contre le policier corrompu pour le faire tomber. Quand le corps du chef des services secrets danois est découvert dans une voiture au fond du port de Copenhague, l'étau se resserre. Au même moment, l'inspecteur Fabian Risk affronte le pire drame de sa vie et Sleizner n'y est pas étranger. Pour Risk et Hougaard, l'heure des règlements de comptes a sonné. Mais qui va payer ? Un sacré coup de coeur pour ce roman du Suédois Stefan Ahnhem, sixième et dernier tome de sa série flamboyante menée tambour battant. Bernard Babkine, Madame Figaro. Une intrigue captivante. Ava Skoupsky, Biba. Traduit du suédois par Caroline Berg.

Par Caroline Berg, Stefan Ahnhem
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Caroline Berg, Stefan Ahnhem

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Coup de grâce

Stefan Ahnhem trad. Caroline Berg

Paru le 04/02/2026

640 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

ActuaLitté
9782253254843
