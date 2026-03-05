T'choupi et les oeufs de Pâques

Pour partager la magie de Pâques et créer des moments de lecture complices. Les cloches sont passées et c'est parti pour la grande chasse ! T'choupi, Lalou et Pilou se précipitent dans le jardin avec leur panier. Ils vont essayer de trouver tous les chocolats cachés... Une histoire à deux voix qui transforme la lecture en véritable moment de complicité : l'enfant nomme les objets qu'il reconnaît tandis que l'adulte porte le récit. Une petite histoire à découvrir et à partager dès 2 ans