T'choupi et les oeufs de Pâques

Thierry Courtin

Pour partager la magie de Pâques et créer des moments de lecture complices. Les cloches sont passées et c'est parti pour la grande chasse ! T'choupi, Lalou et Pilou se précipitent dans le jardin avec leur panier. Ils vont essayer de trouver tous les chocolats cachés... Une histoire à deux voix qui transforme la lecture en véritable moment de complicité : l'enfant nomme les objets qu'il reconnaît tandis que l'adulte porte le récit. Une petite histoire à découvrir et à partager dès 2 ans

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Tchoupi

T'choupi et les oeufs de Pâques

Thierry Courtin

Paru le 05/03/2026

32 pages

Nathan

6,30 €

9782095060909
