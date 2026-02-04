Inscription
#Polar

Les morsures du silence

Johana Gustawsson

ActuaLitté
Sur l'île de Lidingö, en face de Stockholm, un adolescent, vêtu d'une aube blanche et coiffé de bougies, est retrouvé le crâne fracassé. Vingt-trois ans plus tôt, une jeune fille avait été découverte assassinée au même endroit, elle aussi en costume traditionnel de la fête de la Sainte-Lucie. Son petit ami avait été condamné pour ce meurtre, qu'il avait toujours nié. Etait-il innocent ? Le véritable coupable aurait-il frappé à nouveau ? Mais pourquoi maintenant ? Avec l'aide inattendue de la policière française Maïa Rehn récemment installée en Suède, le commissaire Aleksander Storm va obstinément tenter de démêler les fils de cette énigme et de percer un secret enfoui depuis si longtemps qu'il a fait bien des ravages... Johanna Gustawsson s'impose comme maîtresse du thriller européen. Jean-Rémi Barland, La Provence. Prix Maison de la presse 2025.

Par Johana Gustawsson
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Johana Gustawsson

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Les morsures du silence

Johana Gustawsson

Paru le 04/02/2026

353 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

ActuaLitté
9782253254713
