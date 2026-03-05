La cité des buveurs d'encre

Quand déménager rime avec dévorer ! Dès 7 ans Catastrophe dans le monde des vampires ! Odilon le petit buveur d'encre et Carmilla sa fiancée doivent très vite trouver un nouveau logement. Leur cimetière va être détruit et dans le nouveau, aucun caveau n'est assez grand pour accueillir tous leurs précieux livres ! Heureusement, après maintes recherches angoissantes , ils découvrent la solution parfaite : emménager dans la plus grande bibliothèque du monde ! Une aventure qui va transformer leur déménagement forcé en la plus extraordinaire des installations et leur offrir un festin d'encre à volonté . Dans cette aventure fantastique pleine de rebondissements, découvrez comment un problème de logement peut devenir la plus belle des opportunités littéraires.