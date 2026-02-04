Mathurine travaille pour la protection de l'enfance. Elle vit seule avec son fils, Wallace, aux portes de l'Amazonie. Alors que ce dernier grandit, leurs relations se tendent. Elle rêvait d'un enfant qui aimerait la forêt, lui ne vit que pour se mesurer aux champions de Fortnite. Fragilisée par la mort tragique d'une adolescente placée en famille d'accueil, Mathurine est bouleversée lorsque le père de celle-ci, Tiburce, lui confie avoir vécu une étrange expérience en forêt... quelque chose de l'ordre d'une apparition. En immersion dans son territoire d'écriture de prédilection, la Guyane, Colin Niel achève un diptyque bouleversant sur l'enfance et la parentalité et donne au roman noir une formidable dimension sensorielle. Yoann Labroux Satabin, Télérama. Colin Niel excelle à brouiller les pistes et à camper ses trois héros, d'une humanité attachante. On sort chamboulé de cet ouvrage singulier. Sylvia Zappi, Le Monde des livres.