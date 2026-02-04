Inscription
Wallace

Wallace

Colin Niel

ActuaLitté
Mathurine travaille pour la protection de l'enfance. Elle vit seule avec son fils, Wallace, aux portes de l'Amazonie. Alors que ce dernier grandit, leurs relations se tendent. Elle rêvait d'un enfant qui aimerait la forêt, lui ne vit que pour se mesurer aux champions de Fortnite. Fragilisée par la mort tragique d'une adolescente placée en famille d'accueil, Mathurine est bouleversée lorsque le père de celle-ci, Tiburce, lui confie avoir vécu une étrange expérience en forêt... quelque chose de l'ordre d'une apparition. En immersion dans son territoire d'écriture de prédilection, la Guyane, Colin Niel achève un diptyque bouleversant sur l'enfance et la parentalité et donne au roman noir une formidable dimension sensorielle. Yoann Labroux Satabin, Télérama. Colin Niel excelle à brouiller les pistes et à camper ses trois héros, d'une humanité attachante. On sort chamboulé de cet ouvrage singulier. Sylvia Zappi, Le Monde des livres.

Par Colin Niel
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Colin Niel

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Wallace

Colin Niel

Paru le 04/02/2026

352 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

ActuaLitté
9782253253129
