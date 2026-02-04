La traite des êtres humains s'est imposée depuis plusieurs années comme l'industrie criminelle à la croissance la plus fulgurante. L'économie clandestine qui l'alimente demeure pourtant largement méconnue et mal comprise, alors même qu'elle imprègne notre quotidien - des vêtements que nous portons aux salons de beauté que nous fréquentons, jusqu'aux fruits et légumes que nous consommons. Avec Les nouveaux esclavagistes, la journaliste d'investigation Barbie Latza Nadeau lève le voile sur ce réseau tentaculaire. Des côtes de la Méditerranée à celles de la Manche, de l'Ukraine à la Thaïlande, elle dissèque les rouages financiers de cette machine mondiale et explore ses versants les plus obscurs comme le commerce sexuel, l'exploitation domestique ou le trafic d'organes. Son enquête dépasse le portrait classique des criminels identifiés - passeurs, proxénètes et mafias - pour révéler les complicités institutionnelles qui permettent au système de prospérer : banques, maisons de couture et gouvernements préfèrent bien souvent fermer les yeux. En racontant les histoires singulières de victimes et en invitant le lecteur à réfléchir à sa propre responsabilité, Barbie Latza Nadeau place l'humain au centre de son récit et nous rappelle que derrière ces parcours migratoires, on trouve des corps réduits à l'état de marchandises par une économie souterraine mais bien réelle, au coeur de notre mode de vie contemporain. Un document inédit et bouleversant. Traduit de l'anglais par Aurélien Blanchard