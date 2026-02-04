Inscription
#Essais

Lettres à l'amant

Emma Goldman, Léa Gauthier

ActuaLitté
"Jeudi dernier, c'est la journée la plus horrible de ma vie, le jour des plus grandes humiliations. J'ai vu que ce que tu appelles "amour" n'était qu'un caprice à satisfaire quel qu'en soit le prix. J'ai aussi vu qu'à moins de me soumettre à ce caprice je n'avais pas de place ni dans ta vie, ni dans ton humanité, ni dans ton estime. La question n'est pas de savoir si je t'aime assez pour supporter tes états d'âme ou si je le souhaite, je sais que je ne veux plus jamais subir ce que j'ai vécu jeudi dernier. Jamais". De la passion d'Emma Goldman pour Ben Reitman, le "roi des hobos", à son combat pour l'émancipation, voici neuf textes, six lettres, et une difficulté : vivre ses idées.

Par Emma Goldman, Léa Gauthier
Chez Payot

|

Auteur

Emma Goldman, Léa Gauthier

Editeur

Payot

Genre

Sociologie

Lettres à l'amant

Emma Goldman

Paru le 04/02/2026

192 pages

Payot

9,00 €

ActuaLitté
9782228940672
