#Essais

Nos nouveaux maîtres

Raphaëlle Bacqué, Damien Leloup, Alexandre Piquard

Détenteurs de nos données, maîtres des réseaux sociaux, ils se moquent de radicaliser la société et de propager la désinformation pourvu que leurs algorithmes captent notre attention. Seigneurs de la Tech, ils possèdent une partie des réseaux satellites et collaborent avec l'armée. Ils n'ont peur ni de la guerre ni des catastrophes écologiques puisqu'ils pensent y survivre. En quelques années, ces informaticiens devenus milliardaires ont accumulé un pouvoir gigantesque. Ils financent aujourd'hui les politiques qui servent leurs intérêts et n'ont pas hésité à se prosterner devant Donald Trump. Avec cette arme, ils combattent tous les garde-fous, limitent les réglementations et le rôle de l'Etat. Les voici maintenant qui investissent dans la régénération cellulaire et les interfaces cerveau-ordinateur. Ils veulent repousser les limites de l'humanité par l'intelligence artificielle. Voilà nos nouveaux maîtres. Cette incroyable enquête vous plongera au coeur de leur pouvoir sans limite. Raphaëlle Bacquéest une plume reconnue dont la réputation tient autant à ses best-sellers, écrits seule ou en collaboration avec Ariane Chemin ou Vanessa Schneider, qu'à ses enquêtes dans Le Monde, dont celle-ci pour laquelle elle a plongé plusieurs semaines au coeur de la Silicon Valley. Damien Leloup et Alexandre Piquard comptent parmi les meilleurs spécialistes de la Tech dont ils suivent pour Le Monde les progrès et les acteurs.

Par Raphaëlle Bacqué, Damien Leloup, Alexandre Piquard
Chez Albin Michel

|

Auteur

Raphaëlle Bacqué, Damien Leloup, Alexandre Piquard

Editeur

Albin Michel

Genre

Actualité politique internatio

Nos nouveaux maîtres

Raphaëlle Bacqué, Damien Leloup, Alexandre Piquard

Paru le 04/02/2026

240 pages

Albin Michel

20,90 €

9782226507570
