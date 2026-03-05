Inscription
#Roman francophone

Le jour de guerre est arrivé

Laurent Seksik

Eté 1914. A l'approche de la guerre, un élève officier de Saint-Cyr découvre que son grand-père, capitaine de l'armée française cinquante ans auparavant, n'était pas le héros qu'il croyait. Pressée de révéler la vérité d'un homme, sa grand-mère lui confie enfin leur histoire : la passion destructrice d'une servante et d'un haut gradé, unis sous les fastes du Second Empire puis ennemis, chacun d'un côté des barricades pendant la Commune de Paris. Cette tragédie à la Roméo et Juliette sur fond de guerre civile française va ébranler les certitudes du jeune homme, tandis qu'à Saint-Cyr gronde un autre drame où son propre sort se joue... Comme dans ses romans précédents, Laurent Seksik mêle la petite histoire à la grande et compose un récit enchâssé bouleversant, qui résonne avec notre temps. Le jour de guerre est arrivé donne vie à un personnage de femme inoubliable, impuissante face aux guerres des hommes et héroïque dans la tourmente.

Par Laurent Seksik
Chez Editions Gallimard

Auteur

Laurent Seksik

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Le jour de guerre est arrivé

Laurent Seksik

Paru le 05/03/2026

128 pages

Editions Gallimard

17,00 €

9782073148445
