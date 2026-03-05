Eté 1914. A l'approche de la guerre, un élève officier de Saint-Cyr découvre que son grand-père, capitaine de l'armée française cinquante ans auparavant, n'était pas le héros qu'il croyait. Pressée de révéler la vérité d'un homme, sa grand-mère lui confie enfin leur histoire : la passion destructrice d'une servante et d'un haut gradé, unis sous les fastes du Second Empire puis ennemis, chacun d'un côté des barricades pendant la Commune de Paris. Cette tragédie à la Roméo et Juliette sur fond de guerre civile française va ébranler les certitudes du jeune homme, tandis qu'à Saint-Cyr gronde un autre drame où son propre sort se joue... Comme dans ses romans précédents, Laurent Seksik mêle la petite histoire à la grande et compose un récit enchâssé bouleversant, qui résonne avec notre temps. Le jour de guerre est arrivé donne vie à un personnage de femme inoubliable, impuissante face aux guerres des hommes et héroïque dans la tourmente.