L'explication de texte littéraire à l'oral

De la gestion du temps à la mise en oeuvre de l'analyse linéaire, en passant par la formulation de la problématique, ce manuel est une mine de stratégies et conseils pour ne plus se sentir démuni le jour J, quel que soit le genre du texte étudié. Il propose une méthode progressive, rigoureuse et systématique sur laquelle s'appuyer pour se préparer efficacement et affronter aux mieux les difficultés fréquemment rencontrées par les étudiants. Les entrainements corrigés sont l'occasion de s'exercer et de mettre la méthode en application. Les très nombreux extraits commentés d'oeuvres, pour leur part, fournissent un ensemble de références incontournables qui alimenteront vos futurs travaux. PARTIE 1 - SE PREPARER A L'EXPLICATION LITTERAIRE 1 La structure d'une explication littéraire 2 La gestion du temps 3 Comment se préparer à l'explication littéraire ? PARTIE 2 - REAGIR FACE AU TEXTE 4 Que faire de la lecture du texte ? 5 Quelle est la situation du texte ? 6 De quel type de texte s'agit-il ? 7 Quelle est la progression du texte ? 8 Quel est l'effet du texte ? 9 Quelle est l'énonciation du texte ? 10 Quel semble être l'enjeu du texte ? PARTIE 3 - STRUCTURER LE COMMENTAIRE 11 La problématisation 12 L'introduction 13 L'analyse linéaire 14 La conclusion PARTIE 4 - NOURRIR LE DEVELOPPEMENT 15 L'analyse grammaticale : du mot au texte 16 L'analyse des figures de style 17 L'analyse linguistique de l'énonciation et la pragmatique 18 L'analyse rhétorique PARTIE 5 - ADAPTER L'EXPLICATION 19 Le texte narratif et ses outils d'analyse spécifiques 20 Le texte poétique et ses outils d'analyse spécifiques 21 Le texte dramatique et ses outils d'analyse spécifiques 22 Le texte d'idées et ses outils d'analyse spécifiques 23 La lettre et ses outils d'analyse spécifique