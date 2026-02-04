Inscription
#Essais

Retour sur Kant

Lahouari Addi

Cet ouvrage propose une analyse repositionnant Kant au coeur des débats contemporains sur la rationalité, la liberté et la dignité humaine. En déconstruisant les mécanismes de la morale, du mysticisme et de la religion, l'auteur montre comment Kant récuse les dogmes traditionnels pour proposer une vision où la moralité transcende les appartenances culturelles et religieuses. La perspective de l'ouvrage concourt à réactualiser la pensée de Kant, en convoquant des penseurs comme Marx, Durkheim, Weber, Rawls et Bourdieu, et en démontrant sa pertinence pour comprendre les enjeux contemporains de la justice, de l'économie, de l'émancipation et de la reconnaissance mutuelle. L'auteur développe une approche faisant de la pensée de Kant non un système philosophique figé, mais une réflexion vivante, capable d'éclairer nos débats éthiques et politiques actuels. Elle offre une perspective novatrice qui invite à repenser les rapports entre individu, société et transcendance, tout en maintenant un horizon d'espoir et de progrès moral.

Par Lahouari Addi
Chez Armand Colin

|

Auteur

Lahouari Addi

Editeur

Armand Colin

Genre

Kant

Retour sur Kant

Lahouari Addi

Paru le 04/02/2026

301 pages

Armand Colin

22,00 €

9782200643348
