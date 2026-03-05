Inde : Les recettes classiques rassemble plus de 150 délicieuses recettes authentiques, emblèmes de la cuisine indienne. Pushpesh Pant, éminent spécialiste de la gastronomie de l'Inde et auteur à succès, a sélectionné tout spécialement pour cet ouvrage les mets indiens les plus célèbres. Dals, currys, chapatis, lassis, kebabs ou chutneys... ces recettes reflètent la riche diversité des régions indiennes et mettent en lumière l'histoire et le patrimoine de ces plats traditionnels.