Inde

Pushpesh Pant

Inde : Les recettes classiques rassemble plus de 150 délicieuses recettes authentiques, emblèmes de la cuisine indienne. Pushpesh Pant, éminent spécialiste de la gastronomie de l'Inde et auteur à succès, a sélectionné tout spécialement pour cet ouvrage les mets indiens les plus célèbres. Dals, currys, chapatis, lassis, kebabs ou chutneys... ces recettes reflètent la riche diversité des régions indiennes et mettent en lumière l'histoire et le patrimoine de ces plats traditionnels.

Par Pushpesh Pant
Chez Phaidon

Auteur

Pushpesh Pant

Editeur

Phaidon

Genre

Cuisine méditerranéenne

Commenter ce livre

 

Inde

Pushpesh Pant

Paru le 19/03/2026

352 pages

Phaidon

49,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9781837291717
