Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Savez-vous convaincre ?

Emeric Lebreton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La persuasion est une compétence clé : elle permet de convaincre de nou­veaux partenaires, de les fidéliser, de mieux collaborer avec ses collègues ou encore d'équilibrer la relation avec sa hiérarchie. Pour vous aider à la maîtriser, voici une expérience unique : mettez-vous dans la peau du Général, un personnage fictif, un entrepreneur promis à un succès mondial grâce à sa recette secrète de tacos. Vivez la journée où tout se joue : convaincre un restaurateur de devenir son premier franchisé ! Chaque choix que vous ferez influencera votre parcours. Avancerez-vous vers la réussite ? Devrez-vous revenir en arrière et ajuster votre stratégie pour mieux convaincre ? Au fil des pages, vous apprendrez à écouter réellement, à valoriser vos interlocu­teurs, à créer des ponts entre leurs besoins et vos idées. Et parce que persuader, c'est aussi savoir raconter une histoire, vous explorerez les techniques de persua­sion avec humour, en incarnant un personnage haut en couleur. Vous pourrez également vous entraîner via des d'exercices axés sur les diffé­rentes composantes de la persuasion : le charisme, l'art du compliment, l'empa­thie, le storytelling, etc. Parce que convaincre, c'est avant tout créer du lien... mais avec style !

Par Emeric Lebreton
Chez Dunod

|

Auteur

Emeric Lebreton

Editeur

Dunod

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Savez-vous convaincre ? par Emeric Lebreton

Commenter ce livre

 

Savez-vous convaincre ?

Emeric Lebreton

Paru le 04/02/2026

220 pages

Dunod

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100889662
9782100889662
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.