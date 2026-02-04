Savez-vous convaincre ?

La persuasion est une compétence clé : elle permet de convaincre de nouveaux partenaires, de les fidéliser, de mieux collaborer avec ses collègues ou encore d'équilibrer la relation avec sa hiérarchie. Pour vous aider à la maîtriser, voici une expérience unique : mettez-vous dans la peau du Général, un personnage fictif, un entrepreneur promis à un succès mondial grâce à sa recette secrète de tacos. Vivez la journée où tout se joue : convaincre un restaurateur de devenir son premier franchisé ! Chaque choix que vous ferez influencera votre parcours. Avancerez-vous vers la réussite ? Devrez-vous revenir en arrière et ajuster votre stratégie pour mieux convaincre ? Au fil des pages, vous apprendrez à écouter réellement, à valoriser vos interlocuteurs, à créer des ponts entre leurs besoins et vos idées. Et parce que persuader, c'est aussi savoir raconter une histoire, vous explorerez les techniques de persuasion avec humour, en incarnant un personnage haut en couleur. Vous pourrez également vous entraîner via des d'exercices axés sur les différentes composantes de la persuasion : le charisme, l'art du compliment, l'empathie, le storytelling, etc. Parce que convaincre, c'est avant tout créer du lien... mais avec style !
