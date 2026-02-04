Savez-vous convaincre ?

La persuasion est une compétence clé : elle permet de convaincre de nou­veaux partenaires, de les fidéliser, de mieux collaborer avec ses collègues ou encore d'équilibrer la relation avec sa hiérarchie. Pour vous aider à la maîtriser, voici une expérience unique : mettez-vous dans la peau du Général, un personnage fictif, un entrepreneur promis à un succès mondial grâce à sa recette secrète de tacos. Vivez la journée où tout se joue : convaincre un restaurateur de devenir son premier franchisé ! Chaque choix que vous ferez influencera votre parcours. Avancerez-vous vers la réussite ? Devrez-vous revenir en arrière et ajuster votre stratégie pour mieux convaincre ? Au fil des pages, vous apprendrez à écouter réellement, à valoriser vos interlocu­teurs, à créer des ponts entre leurs besoins et vos idées. Et parce que persuader, c'est aussi savoir raconter une histoire, vous explorerez les techniques de persua­sion avec humour, en incarnant un personnage haut en couleur. Vous pourrez également vous entraîner via des d'exercices axés sur les diffé­rentes composantes de la persuasion : le charisme, l'art du compliment, l'empa­thie, le storytelling, etc. Parce que convaincre, c'est avant tout créer du lien... mais avec style !