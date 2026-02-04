Inscription
#Essais

Le petit RSE

Laurence Beierlein

ActuaLitté
En 48 pages et 16 fiches pratiques, Le petit RSE fournit toutes les notions indispensables pour appliquer la RSE dans toute entreprise et de tout secteur. Cet ouvrage donne ainsi les repères utiles pour transformer les business models actuels au regard des enjeux de la RSE : - définition et cadres réglementaires - inscription dans les statuts de l'entreprise et gouvernance - critères ESG, reporting extra-financier et CSRD - pilotage de la démarche RSE - dialogue avec les parties prenantes - régulation et plan de vigilance - transition vers des modèles circulaires ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------? Depuis plus de 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format accessible de 48 pages. ? Avec plus d'une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel.

Par Laurence Beierlein
Chez Dunod

|

Auteur

Laurence Beierlein

Editeur

Dunod

Genre

Gestion des ressources humaine

Le petit RSE

Laurence Beierlein

Paru le 04/02/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

ActuaLitté
9782100888689
