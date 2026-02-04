En 48 pages et 21 fiches pratiques, le Petit Social fournit toutes les informations indispensables du droit du travail : - le cadre légal : les sources du droit du travail, la négociation collective, le contrôle du droit du travail ; - le contrat de travail et son exécution : accès à l'emploi, pouvoir de l'employeur, duré de travail, repos et congés, hygiène et sécurité, formation professionnelle, salaire, participation, intérressement et épargne salariale ; - la suspension et la rupture du contrat de travail : maternité, maladie ou accident, licenciement, rupture du contrat hors licenciement, chômage ; - les relations collectives : représentants du personnel, conflits collectifs. Plus de 100 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! Le Petit Social est à jour de la loi pour le plein-emploi et de la loi sur le partage de la valeur ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------