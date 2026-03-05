Le guide de l'élévation spirituelle

Ce traité concis mais d'une intensité rare déploie une véritable cartographie de la purification intérieure. Ahmad Zarr?q (1442-1493 EC), grand savant et éducateur du Maghreb, y trace les étapes d'un cheminement spirituel en trois étapes majeures. Après un diagnostic des états du coeur, la repentance inaugure le parcours, invitant à restaurer la sincérité de l'intention par la reconnaissance des manquements et la réparation des torts. Puis vient la droiture, expression vivante de la piété dans les actes, les comportements et les relations humaines, garantissant l'alignement entre l'extérieur et l'intérieur. Enfin, la réalisation intérieure en marque l'aboutissement : le coeur, dépouillé de ses vices et orné de vertus, s'ouvre à la présence divine. Surnommé le " censeur des savants et des saints ", Zarr?q propose, à travers son approche, une véritable pédagogie de l'âme, où s'unissent la rigueur de la loi religieuse, l'exigence de la voie spirituelle et la profondeur de la connaissance divine. Ecrit au XVe siècle, ce texte frappe par sa modernité. Par son regard lucide sur les mouvements du coeur et les complexités de l'âme, Zarr?q se révèle un fin psychologue spirituel. I??nat al-mutawajjih al-misk?n il? tar?q al-fath wa-l-tamk?n s'adresse à tous ceux qui aspirent à comprendre les ressorts du cheminement spirituel et à entreprendre, pas à pas, la transformation de soi.