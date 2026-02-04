Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

16 cas de clinique des expériences exceptionnelles

Renaud Evrard, Romain Jallet, Claude Berghmans

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les "expériences exceptionnelles", souvent interprétées en termes paranormaux ou spirituels, nous font pénétrer dans un domaine étonnant de la santé mentale. Comment accompagne-t-on une expérience de mort imminente ? Une expérience de hantise ou de possession ? Suscitant fascination et rejet, ces vécus semblent appartenir à un autre temps ou à d'autres cultures. Si tous ces vécus n'entraînent pas de souffrances ou ne croisent pas la route du soin psychique conventionnel, de plus en plus de cliniciens déploient une écoute de ces formes contemporaines du familier inquiétant. Cet ouvrage propose une mise en forme de ce champ méconnu, en rassemblant pour la première fois quelques leçons tirées par une nouvelle génération de chercheurs et praticiens confrontés aux marges du savoir, et curieux de cette étrangeté si particulière, celle d'un quotidien où se croisent entente de voix, rêves prémonitoires, intuitions ou encore apparitions...

Par Renaud Evrard, Romain Jallet, Claude Berghmans
Chez Dunod

|

Auteur

Renaud Evrard, Romain Jallet, Claude Berghmans

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie clinique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 16 cas de clinique des expériences exceptionnelles par Renaud Evrard, Romain Jallet, Claude Berghmans

Commenter ce livre

 

16 cas de clinique des expériences exceptionnelles

Renaud Evrard, Romain Jallet, Claude Berghmans

Paru le 04/02/2026

387 pages

Dunod

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100886869
9782100886869
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.