16 cas de clinique des expériences exceptionnelles

Les "expériences exceptionnelles", souvent interprétées en termes paranormaux ou spirituels, nous font pénétrer dans un domaine étonnant de la santé mentale. Comment accompagne-t-on une expérience de mort imminente ? Une expérience de hantise ou de possession ? Suscitant fascination et rejet, ces vécus semblent appartenir à un autre temps ou à d'autres cultures. Si tous ces vécus n'entraînent pas de souffrances ou ne croisent pas la route du soin psychique conventionnel, de plus en plus de cliniciens déploient une écoute de ces formes contemporaines du familier inquiétant. Cet ouvrage propose une mise en forme de ce champ méconnu, en rassemblant pour la première fois quelques leçons tirées par une nouvelle génération de chercheurs et praticiens confrontés aux marges du savoir, et curieux de cette étrangeté si particulière, celle d'un quotidien où se croisent entente de voix, rêves prémonitoires, intuitions ou encore apparitions...