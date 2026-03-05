A nouvelle année fiscale, nouveau Guide Séraqui 2023 ! Cette année encore, impôts et taxes en tous genres concernent la plupart des contribuables. Il est donc absolument indispensable de bien connaitre la fiscalité pour la mettre en oeuvre au mieux de ses intérêts, notamment en ce qui concerne les nouvelles règles. Payer au plus juste ses impôts, en toute légalité. Les nombreux exemples ciblés et la dernière jurisprudence aident à la compréhension des règles fiscales applicables à la situation personnelle de chaque contribuable. Pour faciliter une recherche rapide, les nouveautés fiscales 2023 sont écrites en rouge. Pour sa fiscalité personnelle et la gestion de son patrimoine, le Guide Séraqui 2023 reste toujours la référence incontournable dans son domaine depuis plus de vingt ans. Le Guide Séraqui 2023 est l'assistant fiscal/patrimonial à portée de main en permanence durant toute l'année.