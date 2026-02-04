Inscription
#Essais

La magie derrière l'expérience client

Laurent Beretta

ActuaLitté
Savoir séduire de nouveaux clients et les fidéliser, tel est le but ultime de toute marque. Dans cet ouvrage, fruit de l'expérience terrain d'un conférencier illusionniste, spécialisé en programmation neuro-linguistique et en neuromarketing, vous découvrirez commet utiliser le levier de l'émotion pour toucher vos clients durablement et les conduire à l'acte d'achat. Etayé par des recherches neuroscientifiques qui explorent comment les émotions et les impulsions subconscientes influencent les décisions d'achat, et illustré de nombreux témoignages, Laurent Beretta introduit des outils neurocognitifs et des stratégies pour mettre de la magie au coeur de la relation client. L'auteur propose une méthodologie hybride qui associe les techniques d'illusionnisme aux stratégies de neuromarketing et aux principes de vente, pour optimiser les expériences et favoriser la fidélisation. L'auteur partage ses techniques pour captiver et surprendre le client, tout en s'appuyant sur des exemples concrets issus de son expérience dans le secteur du luxe et de la grande distribution.

Par Laurent Beretta
Chez Dunod

|

Auteur

Laurent Beretta

Editeur

Dunod

Genre

Vente

La magie derrière l'expérience client

Laurent Beretta

Paru le 04/02/2026

192 pages

Dunod

20,00 €

ActuaLitté
9782100882618
