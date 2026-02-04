De l'occupation soviétique de sa ville dans l'est de la Pologne en 1939 jusqu'à un voyage de quarante mille kilomètres effectué cinquante ans plus tard qui le mène des couloirs du Kremlin au goulag abandonné de la Kolyma, Ryszard Kapuscinski compose dans ce livre la symphonie d'un empire qui s'effondre. Formidable témoin du XX ? siècle et écrivain prodigieux, il nous a légué une oeuvre monumentale, érigée en modèle du reportage littéraire, saluée par Salman Rushdie, Gabriel García Márquez et bien d'autres. Imperium est sans doute l'un de ses ouvrages les plus marquants. Paru pour la première fois peu après la chute de l'URSS et aujourd'hui republié avec une préface inédite d'Emmanuel Carrère, ce texte offre une plongée fascinante dans les territoires de l'Empire soviétique et livre un éclairage nécessaire et toujours terriblement actuel sur l'histoire et la psyché russes.