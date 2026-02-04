Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Journal d'un crush

Cassandra O'Donnell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Montréal, 1er septembre Première journée dans mon nouveau lycée et mon rêve de rester discrète s'est déjà envolé. Dès que le proviseur a vu "Juliette Delcourt - championne de patinage" sur mon dossier, j'ai tout de suite compris qu'il voyait un trophée à exposer dans la vitrine. Mais je ne reviendrai pas en arrière, la glace c'est fini. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, être transparente. J'y arrive plutôt bien d'habitude, alors je ne m'attendais vraiment pas à ce que Kei, le capitaine de l'équipe de hockey, me remarque. Le garçon le plus populaire de l'école s'intéresse à moi ? Ca cache forcément quelque chose... Premier amour, amitié et secrets : une comédie romantique irrésistible.

Par Cassandra O'Donnell
Chez Flammarion

|

Auteur

Cassandra O'Donnell

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal d'un crush par Cassandra O'Donnell

Commenter ce livre

 

Journal d'un crush

Cassandra O'Donnell

Paru le 04/02/2026

247 pages

Flammarion

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080497215
9782080497215
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.