Journal d'un crush

Montréal, 1er septembre Première journée dans mon nouveau lycée et mon rêve de rester discrète s'est déjà envolé. Dès que le proviseur a vu "Juliette Delcourt - championne de patinage" sur mon dossier, j'ai tout de suite compris qu'il voyait un trophée à exposer dans la vitrine. Mais je ne reviendrai pas en arrière, la glace c'est fini. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, être transparente. J'y arrive plutôt bien d'habitude, alors je ne m'attendais vraiment pas à ce que Kei, le capitaine de l'équipe de hockey, me remarque. Le garçon le plus populaire de l'école s'intéresse à moi ? Ca cache forcément quelque chose... Premier amour, amitié et secrets : une comédie romantique irrésistible.