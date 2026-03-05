Inscription
#Album jeunesse

Azuro et les dinosaures

Laurent Souillé, Jérémie Fleury, Olivier Souillé

Une nouvelle aventure de la Brigade des Dragons, au coeur d'un monde oublié aussi dangereux que fascinant : celui des dinosaures ! L'alerte est donnée au Royaume des Dragons : Indy le célèbre aventurier a disparu ! Partis à sa recherche, Azuro et ses amis découvrent une mystérieuse machine qui les entraîne jusqu'au centre de la Terre. Là-bas, de grands défis les attendent : entre dinosaures affamés, volcan bouillonnant et oeufs de dino à sauver !

Par Laurent Souillé, Jérémie Fleury, Olivier Souillé
Chez Editions Auzou

Auteur

Laurent Souillé, Jérémie Fleury, Olivier Souillé

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Retrouver tous les articles sur Azuro et les dinosaures par Laurent Souillé, Jérémie Fleury, Olivier Souillé

Azuro et les dinosaures

Laurent Souillé, Jérémie Fleury, Olivier Souillé

Paru le 05/03/2026

32 pages

Editions Auzou

11,95 €

9791039573658
© Notice établie par ORB
