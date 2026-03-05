Azuro et les dinosaures

Une nouvelle aventure de la Brigade des Dragons, au coeur d'un monde oublié aussi dangereux que fascinant : celui des dinosaures ! L'alerte est donnée au Royaume des Dragons : Indy le célèbre aventurier a disparu ! Partis à sa recherche, Azuro et ses amis découvrent une mystérieuse machine qui les entraîne jusqu'au centre de la Terre. Là-bas, de grands défis les attendent : entre dinosaures affamés, volcan bouillonnant et oeufs de dino à sauver !