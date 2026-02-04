Les Pins de Rechmaya

Il est photographe, elle est journaliste. Il est au Liban au coeur de la tragédie, elle est à Paris, soumise au rythme de l'actualité chaque jour plus brutale. Pendant un an de cauchemar au Proche-Orient, ils vont correspondre. Ce qu'ils s'échangent dans ces pages, ce sont bien plus que des souvenirs, ce sont des incompréhensions, des coups de colère, des désaccords parfois, des émerveillements souvent. L'un de l'intérieur, l'autre de l'extérieur, ils livrent deux points de vue complémentaires sur les événements, se partageant le fardeau d'une écriture à chaud. Inconsciemment ou consciemment, ils s'adossent. De la montagne libanaise photographiée par Fouad aux ruelles de la vieille ville de Jérusalem évoquées par Alexandra, de Gaza vivante à Gaza détruite.