Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les Pins de Rechmaya

Fouad Elkoury, Alexandra Schwartzbrod

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est photographe, elle est journaliste. Il est au Liban au coeur de la tragédie, elle est à Paris, soumise au rythme de l'actualité chaque jour plus brutale. Pendant un an de cauchemar au Proche-Orient, ils vont correspondre. Ce qu'ils s'échangent dans ces pages, ce sont bien plus que des souvenirs, ce sont des incompréhensions, des coups de colère, des désaccords parfois, des émerveillements souvent. L'un de l'intérieur, l'autre de l'extérieur, ils livrent deux points de vue complémentaires sur les événements, se partageant le fardeau d'une écriture à chaud. Inconsciemment ou consciemment, ils s'adossent. De la montagne libanaise photographiée par Fouad aux ruelles de la vieille ville de Jérusalem évoquées par Alexandra, de Gaza vivante à Gaza détruite.

Par Fouad Elkoury, Alexandra Schwartzbrod
Chez Flammarion

|

Auteur

Fouad Elkoury, Alexandra Schwartzbrod

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Pins de Rechmaya par Fouad Elkoury, Alexandra Schwartzbrod

Commenter ce livre

 

Les Pins de Rechmaya

Fouad Elkoury, Alexandra Schwartzbrod

Paru le 04/02/2026

309 pages

Flammarion

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080490971
9782080490971
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.