Le livre de mes 2 ans

Le cadeau parfait pour les 2 ans de l'enfant ! Un livre qui regroupe tous les apprentissages que les enfants vont découvrir au cours de leur année. Adaptées à leur âge et relues par une professeure, les activités sont concentrées autour d'un apprentissage ludique, avec des flaps à soulever pour développer la motricité fine. A l'intérieur, on retrouve : des imagiers, des cherche et trouve, la reconnaissance des formes, des couleurs...