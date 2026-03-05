Inscription
Le livre de mes 2 ans

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Le cadeau parfait pour les 2 ans de l'enfant ! Un livre qui regroupe tous les apprentissages que les enfants vont découvrir au cours de leur année. Adaptées à leur âge et relues par une professeure, les activités sont concentrées autour d'un apprentissage ludique, avec des flaps à soulever pour développer la motricité fine. A l'intérieur, on retrouve : des imagiers, des cherche et trouve, la reconnaissance des formes, des couleurs...

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres personnages

Le livre de mes 2 ans

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 05/03/2026

20 pages

Editions Auzou

14,95 €

9791039573610
