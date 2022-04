Toupoil T05 La Nuit des Blaireaux

TOUPOIL est une série BD animalière jeunesse semi-réaliste. Le thème principal est la vie animale sauvage dans une nature de type européen. L'action se déroule dans notre monde contemporain. Le chien Toupoil est le guide du lecteur, invité à découvrir la Nature au travers de ses aventures. Un documentaire de quelques pages aborde en fin d'album la réalité de l'espèce animale rencontrée. Résumé : TOUPOIL arrive en bordure d'un bois. Il y fait la connaissance d'une famille de blaireaux : Mélie et ses cinq blaireautins. L'endroit, calme et propice à la vie sauvage, devient vite invivable devant un projet immobilier qui se met en place. Le bois est rasé et le terrier familial détruit. Mélie et ses petits doivent fuir et trouver un autre lieu où vivre. Tandis que Volnoir le corbeau part à la recherche de cette tranquillité, Toupoil va les y conduire malgré le danger des routes à traverser. Toupoil et ses amis finiront par s'installer dans un havre de paix, réalisé et protégé par les humains