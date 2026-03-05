Inscription
#Roman francophone

Vi

Kim Thúy

ActuaLitté
Au temps de l'Indochine, le domaine de la famille Lê Van An englobe d'immenses terres et une vaste demeure où s'affairent près de trente domestiques. C'est là que naît le père de Vi, avec le destin d'un prince comblé que l'histoire va déchoir de son royaume. Dans l'ombre dévolue aux femmes, son épouse dirige d'une main de fer l'exploitation fragilisée par les réformes, puis la guerre. Lorsque Vi voit le jour, le dix-septième parallèle sépare déjà le Nord du Sud. La réunification et la chasse aux possédants l'obligent à fuir son pays sur un bateau de fortune. En quittant Saigon pour Montréal, celle dont le prénom signifie "minuscule" et "précieuse" devra apprendre à apprivoiser la grande vie et ses tumultes. Et à saisir les hasards qui lui ouvriront à nouveau, un jour, les portes du pays natal.

Par Kim Thúy
Chez Liana Levi

|

Auteur

Kim Thúy

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature française

Vi

Kim Thúy

Paru le 05/03/2026

144 pages

Liana Levi

10,00 €

ActuaLitté
9791034912216
© Notice établie par ORB
