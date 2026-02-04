Yukon, 1910. Prise dans une avalanche, Selma, 13 ans, est recueillie par Ba, jeune veuve originaire d'Annam, qui vit recluse dans sa cabane. Mais le passé de Ba refait surface et, avec lui, un dangereux ennemi... Alors que tout les oppose, les deux femmes vont se lier d'amitié, dans un monde où la violence domine et où la nature reprend ses droits. S'APPROPRIER LA LECTURE - Premières impressions - J'exprime mon avis à l'oral - Je m'exprime à l'écrit COMPRENDRE L'OUVRE - Entretien avec Jean-François Chabas - Un roman d'aventures historique - Pour mieux interpréter - Avez-vous bien lu ? GROUPEMENT DE TEXTES - L'aventurier face à la nature ARTS ET MEDIAS - La Ruée vers l'or de Chaplin.