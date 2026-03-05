Inscription
Accompagner ou provoquer la mort ?

Dominique Reynié

ActuaLitté
Conquête de l' "ultime liberté" ou réponse compassionnelle à la souffrance ? Souvent présenté comme une conquête de l' "ultime liberté" ou une réponse compassionnelle à la souffrance, le projet de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté appelle un examen de conscience collectif. Au-delà de l'autonomie individuelle, quelles seraient les conséquences concrètes d'une telle rupture pour notre système de santé et, surtout, pour les plus fragiles d'entre nous ? Réunis sous la direction de Dominique Reynié, médecins, juristes, psychiatres et experts de la santé publique dressent un état des lieux sans concession. En s'appuyant sur la réalité clinique et les leçons tirées des expériences étrangères - notamment la dérive canadienne -, ils dévoilent les impensés de cette réforme. Comment la psychiatrie pourrait-elle prévenir le suicide tout en administrant la mort ? Quelle protection offrir aux personnes âgées ou en situation de handicap face à la pression insidieuse de ne plus "être un fardeau" ? Enfin, dans un contexte de crise budgétaire, peut-on ignorer le risque que la mort provoquée devienne, tacitement, une variable d'ajustement économique ? Contre les euphémismes qui obscurcissent le débat, cet ouvrage collectif pose les termes d'un choix de civilisation : continuerons-nous à soigner et accompagner jusqu'au bout, ou accepterons-nous que la mort devienne une réponse aux défaillances de notre solidarité ?

Par Dominique Reynié
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Dominique Reynié

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Ethique

Accompagner ou provoquer la mort ?

Dominique Reynié

Paru le 05/03/2026

449 pages

Editions de l'Observatoire

24,00 €

ActuaLitté
9791032940242
© Notice établie par ORB
