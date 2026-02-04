Comprendre son chien

Votre chien se roule sur le dos, il déchiquette tous ses jouets, il passe nerveusement sa langue sur sa truffe... Mais que vous dit-il exactement ? Ce guide décode en photos 100 attitudes du langage corporel des chiens et des chiots, indispensables à connaitre pour mieux communiquer avec eux. Il permet de relier chaque attitude à une motivation précise en mettant à profit vos observations quotidiennes. Des conseils simples et des astuces vous permettront de dénouer les situations problématiques et de bien communiquer. L'expert de votre chien, c'est vous !