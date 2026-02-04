Inscription
#Beaux livres

Comprendre son chien

Sabine Rolland, Trevor Warner

Votre chien se roule sur le dos, il déchiquette tous ses jouets, il passe nerveusement sa langue sur sa truffe... Mais que vous dit-il exactement ? Ce guide décode en photos 100 attitudes du langage corporel des chiens et des chiots, indispensables à connaitre pour mieux communiquer avec eux. Il permet de relier chaque attitude à une motivation précise en mettant à profit vos observations quotidiennes. Des conseils simples et des astuces vous permettront de dénouer les situations problématiques et de bien communiquer. L'expert de votre chien, c'est vous !

Par Sabine Rolland, Trevor Warner
Chez Larousse

|

Auteur

Sabine Rolland, Trevor Warner

Editeur

Larousse

Genre

Chiens

Comprendre son chien

Trevor Warner trad. Sabine Rolland

Paru le 04/02/2026

208 pages

Larousse

7,99 €

9782036079502
