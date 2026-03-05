Great Kaiju Gaea-Tima Tome 4

Gaea-Tima, ennemi de l'humanité ou dernier rempart contre les kaiju ? A l'insu de tous, un nouveau monstre rôde dans les montagnes de Sukuba. Seul Yutaka, un jeune garçon du village, est au courant de son existence, et pour cause : cela fait plusieurs jours qu'il nourrit la créature, avec laquelle il a tissé un lien... Hélas, elle n'est pas ce qu'il croit, et seule l'intervention de Gaea-Tima sauve les habitants de la catastrophe ! Mais le répit est de courte durée pour le kaiju, car voilà qu'une mystérieuse menace volante fait son apparition... Et si Godzilla tenait dans votre poche ? Dans un hommage aux kaiju, Kent offre sa propre version du monstre géant, avec ses combats XXL terrifiants mais aussi une créature étonnamment attachante !