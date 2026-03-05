Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Great Kaiju Gaea-Tima Tome 4

Kent, Kent

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gaea-Tima, ennemi de l'humanité ou dernier rempart contre les kaiju ? A l'insu de tous, un nouveau monstre rôde dans les montagnes de Sukuba. Seul Yutaka, un jeune garçon du village, est au courant de son existence, et pour cause : cela fait plusieurs jours qu'il nourrit la créature, avec laquelle il a tissé un lien... Hélas, elle n'est pas ce qu'il croit, et seule l'intervention de Gaea-Tima sauve les habitants de la catastrophe ! Mais le répit est de courte durée pour le kaiju, car voilà qu'une mystérieuse menace volante fait son apparition... Et si Godzilla tenait dans votre poche ? Dans un hommage aux kaiju, Kent offre sa propre version du monstre géant, avec ses combats XXL terrifiants mais aussi une créature étonnamment attachante !

Par Kent, Kent
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Kent, Kent

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Great Kaiju Gaea-Tima Tome 4 par Kent, Kent

Commenter ce livre

 

Great Kaiju Gaea-Tima Tome 4

Kent, Kent

Paru le 05/03/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724361
9791032724361
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.