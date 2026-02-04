Pouilles et Matera

Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur des Pouilles et de Matera : - Le grand circuit classique : la belle Bari, la vallée d'Itria et ses villages de trulli, la baroque et vivante Lecce, Gallipoli au bord de la mer Ionienne... et l'envoûtante Matera en Basilicate. - Mais aussi : un séjour détente dans le nord des Pouilles, le Gargano : la séduisante Vieste, de superbes plages, des lacs... et en bonus la découverte des îles Tremiti ! - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : gastronomie, les plus belles plages et criques, artisanat, civilisation rupestre... - Les adresses coups de coeur de nos auteurs : restos de poissons, pizzerias, adresses sur le pouce, bars les pieds dans l'eau, glaciers... - 30 cartes et 180 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !