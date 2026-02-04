Inscription
#Essais

Pouilles et Matera

Hachette tourisme

ActuaLitté
Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur des Pouilles et de Matera : - Le grand circuit classique : la belle Bari, la vallée d'Itria et ses villages de trulli, la baroque et vivante Lecce, Gallipoli au bord de la mer Ionienne... et l'envoûtante Matera en Basilicate. - Mais aussi : un séjour détente dans le nord des Pouilles, le Gargano : la séduisante Vieste, de superbes plages, des lacs... et en bonus la découverte des îles Tremiti ! - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : gastronomie, les plus belles plages et criques, artisanat, civilisation rupestre... - Les adresses coups de coeur de nos auteurs : restos de poissons, pizzerias, adresses sur le pouce, bars les pieds dans l'eau, glaciers... - 30 cartes et 180 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !

Par Hachette tourisme
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Italie

Pouilles et Matera

Hachette tourisme

Paru le 04/02/2026

160 pages

Hachette

10,95 €

ActuaLitté
9782017890072
